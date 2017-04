Susan Sarandon, l'actrice de «Thelma et Louise», est constamment interrogée sur sa relation avec sa co-vedette Jessica Lange dans la série Feud, et maintenant les médias semblent s'enticher d’une histoire suggérant qu’elle et Julia Roberts étaient de vraies rivales pendant le tournage de «Ma meilleure ennemie», sorti en 1998.

Pendant la diffusion du dernier épisode de Feud, Susan Sarandon a répondu sur Twitter à la question d'un fan sur sa relation avec Jessica Lange, en plaisantant: «La question numéro 1 que je reçois dans les interviews est de savoir si Jessica et moi, nous nous entendons bien. Non seulement Jess et moi nous sommes entendues à merveille pendant le tournage, mais maintenant on sort ensemble.»

Et à propos de son expérience hors caméra, pendant la réalisation de «Ma meilleure ennemie» il y a 20 ans, elle a ajouté: «La presse a écrit que Julia et moi nous sommes détestés pendant Ma meilleure ennemie. J’ai découvert que c'était mon attaché de presse qui créait ces rumeurs.»

Comme quoi, il ne faut pas toujours croire ce qu'on lit! (Le Matin)