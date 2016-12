Cyrus Porter, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, est un grand père de 96ans atteint d'un cancer. Celui qui avait déclaré dans les médias locaux être connu pour deux choses –sa passion pour Swift et le fait qu'il soit vétéran de la Seconde Guerre mondiale–, n'aurait jamais imaginé voir la chanteuse arriver chez lui. Pourtant, le rêve de ce fan inconditionnel est devenu réalité.

Taylor surprising super fan and WWII veteran Cyrus Porter and his family today in Missouri! (????: @Landon_Poore) pic.twitter.com/tFDjowqeGV — Taylor Swift 26 décembre 2016

Lundi dernier, Taylor Swift –dont la musique a aidé le vétéran à se rapprocher de ses 20 petits enfants–, a rendu une visite surprise à Cyrus Porter. En plus des moments précieux passés avec la chanteuse, Porter et sa famille ont une droit à un petit concert privé où l'artiste a repris son titre «Shake It Off» à la guitare.

Amazing experience pic.twitter.com/maXUPZSguD — robert frye (@bert_frye) 26 décembre 2016

Taking selfies, holding babies, hugging grandpas and leaving lipstick marks. Taylor Swift does it all. Awsome day for my Popo!! pic.twitter.com/SaNwRK4DoL — robert frye (@bert_frye) 27 décembre 2016

(Le Matin)