Pour la première fois depuis 2008, Woods ne prendra pas part à la prestigieuse Ryder Cup qu'il n'a du reste remporté qu'à une seule reprise, en 1999, en sept participations.

S'il ne joue pas, le «Tigre» est bien présent sur le parcours de Hazeltine où Davis Love, le capitaine américain, en a fait l'un de ses vice-capitaines.

«Nous avons partagé les responsabilités, chacun a son rôle, Tiger m'a fait des remontrances il y a quelques semaines, il m'a dit en plaisantant Tu me donnes trop de boulot », a expliqué Love qui espère mettre fin à une série de trois défaites de suite pour les Etats-Uns face à l'Europe.

«On s'entend tous très bien et notre but est de tout faire pour aider l'équipe. Si cela veut aller chercher un pull pour l'un des joueurs au club-house, on ira le chercher», a souligné Love.

«Je viens d'amener des sandwichs à la dinde à un groupe de joueurs qui s'entraînaient», a-t-il poursuivi.

L'idée de voir Woods, l'un des plus beaux palmarès de l'histoire du golf avec ses 14 titres du Grand Chelem, transformé en simple factotum fait sourire Jimmy Walker, le vainqueur du dernier Championnat PGA.

«(...) Il fera tout ce dont on a besoin.»

«J'espère que certains lui demandent de courir à gauche et à droite, même s'ils n'ont besoin de rien, mais je crois qu'il s'amuse bien à ce poste, il est heureux de faire partie de cette aventure», a-t-il noté.

«Tiger est quelqu'un qui a l'esprit d'équipe, il fera tout ce dont on a besoin», a relevé de son côté J.B. Holmes.

«C'est une icône du golf, c'est génial de l'avoir auprès de nous avec toute l'expérience qu'il a», a-t-il assuré.

A 40 ans et désormais relégué au delà de la 750e place mondiale, Woods se prépare à faire son retour le mois prochain à Napa (Canlifornie) sur le circuit après plus d'un an d'absence en raison de problèmes de dos. (si/nxp)