Avec une carrière de plus de 40 ans, Tom Hanks est sans doute un des acteurs les plus prolifiques à Hollywood. A l'occasion de la future sortie (en novembre) de son dernier film «Sully», la chaîne Youtube «Burger Fiction» a décidé de réaliser la rétrospective de sa carrière. A l'aise aussi bien dans les comédies que dans les drames, l'acteur est reconnu pour qualité et la diversité de son jeu.

S'il commence à apparaître sur le grand écran dès les années 80 - avec notamment «Splash» (1984) ou «Big» (1988) -, sa carrière ne débute réellement qu'en 1993. Cette année-là, il reçoit l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation d'un avocat homosexuel atteint du sida dans «Philadelphia». L'année suivante, il recevra une nouvelle statuette pour son rôle dans «Forrest Gump».

En 1995, il fera un tabac avec «Apollo 13» qui raconte la conquête spatiale. L'année suivante, sa carrière bascule. Toujours prêt à se lancer dans de nouvelles aventures, il décide de passer de l'autre côté de la caméra en réalisant son premier long-métrage «That Thing you do», l'histoire d'un groupe de rock.

Trois ans plus tard, il impressionne avec sa prestation dans «Sauver le soldat Ryan». En 2000, il racle un le Golden Globe du meilleur acteur pour sa prestation dans «Seul au monde», où il prouve une nouvelle fois sa maîtrise du jeu. Dans ce long-métrage, il y jouera seul. Son rôle: un naufragé qui à la suite d'un crash d'avion se retrouvera isolé durant plusieurs années sur une île déserte.

Il enchaînera, deux ans plus tard, avec «Arrête-moi si tu peux» en partageant l'affiche avec Leonardo DiCaprio. Puis, il n'arrêtera plus de briller avec ses rôles à succès dans «Les Sentiers de la perdition», «The Terminal», «Ladykillers», «Le Pôle Express» - où il incarne cinq personnages différents grâce à la particularité de la réalisation: en motion capture -, «Da Vinci Code», «La Guerre selon Charlie Wilson», «Anges et Démons», «Extrêmement fort et incroyablement près», «Capitaine Phillips», «Le Pont des Espions», «Inferno».

En 2016, il tourne enfin pour Clint Eastwood. «Sully», attendu pour novembre, revient sur le célèbre pilote de ligne qui, le 15 janvier 2009, a sauvé ses passagers en amerrissant sur le fleuve Hudson, à Manhattan.

