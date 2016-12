Donald Trump semble avoir bien des difficultés à convaincre les célébrités de se produire à sa cérémonie d'investiture en janvier prochain.

KISS sera en tournée européenne

Trump a proposé à KISS de se produire pour sa cérémonie d’investiture, mais le groupe a dû refuser. C’est ce qu’ont dévoilé Gene Simmons et sa femme Shannon Tweed à un caméraman de TMZ qui les interpellait.

Le rockeur n’a pas répondu directement quand il lui a demandé si le groupe chanterait, mais il a simplement expliqué qu’ils ne seraient pas à Washington D.C. «On part en tournée en Europe au même moment», a-t-il dit, alors qu’à ses côté Shannon Tweed a précisé: «Ça ne veut pas dire qu’ils n’ont pas demandé. Ils ont demandé et il (Gene Simmons) a poliment décliné». Gene Simmons ne s’est pas étendu sur la question mais il a fait part de son point de vue sur l’élection de Donald Trump en expliquant que les gens mécontents devaient «s’en remettre et avancer». «Il est notre Président et c’est comme ça, fin de l’histoire» a-t-il ajouté.

Céline Dion retenue à Las Vegas

Visiblement, l’équipe de Donald Trump a fait feu de tout bois. Les membres du groupe KISS ne sont pas les seuls artistes à décliner l’offre, il se murmure que Céline Dion aurait également refusé. Selon TMZ, la chanteuse aurait décliné l'invitation pour ne pas décevoir les fans ayant déjà pris leur place pour les concerts à Las Vegas qui sont prévus à la même période.

Selon TheWrap.com, Steve Wynn, ami de Donald Trump et propriétaire de casinos à Las Vegas, a affirmé qu'il serait en mesure de décrocher la chanteuse pour le concert du 20 janvier, mais il a échoué. Les représentants de Wynn et de Dion n'ont pas encore commenté.

Elton John avait également décliné l'invitation de Trump en novembre dernier.

Les Beach Boys pourraient s'y produire

Il peut encore y avoir de l'espoir que les Beach Boys disent oui. «Ils n'ont pas pris une décision», raconte une source dans Page Six. Mike Love, qui dirige maintenant le groupe, a précédemment admis qu'ils envisageraient le concert si on leur demandait. «(Donald Trump) est un ami depuis longtemps, a-t-il dit au Post en septembre dernier. Est-ce que cela signifie que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit ? Non. Mais...si on nous demandait (de jouer à son investiture), je suis sûr que nous le ferions.»

Quelques petits noms confirmés

L’organisation de la cérémonie a jusqu'à présent échoué à obtenir de grands noms pour l'événement. Seuls The Mormon Tabernacle Choir, Radio City Rockettes et Jackie Evancho, gagnante du télé-crochet America's Got Talent qui chantera l'hymne national, sont confirmés pour le moment.

Les deux investitures de Barack Obama avaient, entre autres, accueillit les performances d'Alicia Keys, Beyoncé ou James Taylor. (Le Matin)