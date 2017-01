Bono et Bill Gates reçus à l'Elysée Le milliardaire américain Bill Gates et la rockstar Bono, tous deux engagés dans la lutte contre la pauvreté, ont rencontré François Hollande.

Le guitariste de U2, The Edge, a affirmé que le groupe travaillait sur les derniers détails de son nouvel album, Songs of Experience, quand l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis les a fait reconsidérer la chose.

«L’élection a eu lieu et tout à coup le monde a changé, a déclaré le guitariste de 55 ans au magazine Rolling Stone. Nous nous sommes dit : "Attends un instant - il faut qu’on prenne le temps de réfléchir à cet album et sur la façon dont il reflète le monde."» En expliquant pourquoi le groupe avait décidé d’écarter le nouvel album, il a ajouté : «La plupart des chansons ont été écrites début 2016, et maintenant, je pense que vous serez d’accord avec moi, le monde est différent.»

Au lieu de sortir Songs of Experience, le groupe s’est lancé dans une grande tournée mondiale pour célébrer les trente ans de leur album légendaire de 1987, The Joshua Tree, sorti à une époque où les gouvernements controversés de droite étaient à la tête au Royaume-Uni et aux États-Unis. The Edge a expliqué que l’agitation politique dans le monde qui a vu Donald Trump, accusé d’agression sexuel, de solliciter les votes des suprémacistes blancs et de corruption, élu en tant que représentant du peuple des États-Unis a rendu à nouveau pertinent cet album vieux de trente ans.

«Je pense que notre travail n’a jamais connu un second souffle aussi fort. Nous nous sommes dit : "Wow, ces chansons ont une nouvelle signification et un nouvel écho aujourd’hui qu’elles n’avaient pas il y a trois, quatre ans". Alors c’était un peu inespéré, vraiment, la simple prise de conscience dont nous avons eu besoin pour mettre notre album en suspens, pendant une minute, afin de réellement y penser une nouvelle fois avant de le sortir, juste pour s’assurer que c’était vraiment le message que nous voulions faire passer. Alors nous nous sommes dit : "Écoutez, faisons les deux. On peut vraiment célébrer cet album (The Joshua Tree), qui renaît une nouvelle fois dans ce contexte, et on peut aussi prendre l’opportunité de repenser à ces chansons et s’assurer qu’elles représentent vraiment ce que l’on veut sortir."»

La tournée de U2, The Joshua Tree Tour, démarrera à Vancouver, au Canada, le 12 mai prochain (17). (Le Matin)