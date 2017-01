Une nouvelle école à la mémoire de Prince a ouvert au Malawi. Manuela Testolini, l’ex-femme du chanteur, a ouvert une première école dans le pays africain en juin dernier pour venir en aide aux enfants dans le besoin et lundi, elle en a ouvert une nouvelle dans le village de Chimbwinda en accueillant 174 élèves.

Elle a confié que le projet n’aurait pas pu voir le jour si les fans de Prince ne l’avaient pas contactée pour contribuer financièrement au projet après la mort du chanteur l’année dernière. «Après l’annonce de notre première école, la Phaso School, j’ai reçu des mails des fans de Prince – NPG UK et la Purple Army – qui me disaient qu’ils vouaient contribuer à quelque chose de tangible, a-t-elle expliqué à Billboard. Alors je leur ai proposé de mettre une seconde école en chantier. A mes yeux, c’est leur bébé.»

Par le biais de sa fondation, A Perfect World, lancée en 2005 après avoir travaillé pour l’association de Prince, Love 4 One Another, Manueal Testolini a déjà ouvert 24 écoles dans 7 pays. «Tous les gens qui ont côtoyé Prince savent qu’il poussait tout le monde à concrétiser leurs rêves, a-t-elle ajouté. Il m’a demandé, ”Dans ton monde parfait, tu ferais quoi ?” Il a toujours voulu prêter main forte aux communautés, aux Etats-Unis ou ailleurs. Et il attendait la même chose de nous. En parler, c’est une chose, mais c’en est une autre d’être là. C’est absolument bouleversant de voir des gamins issus de communautés où 90% des gens ne savent pas lire ou écrire, arriver en classe.»

C’est en travaillant pour son association que Manuela Testolini avait rencontré Prince. Ils s’étaient mariés rapidement en 2001 avant de se séparer à l’amiable en 2006. Aujourd’hui, elle est mariée à Eric Benet, l’ex-mari de Halle Berry. Peu de temps après la mort de Prince, elle avait confié qu’elle lui avait parlé de son projet d’école au Malawi et qu’il en était particulièrement ravi. (Le Matin)