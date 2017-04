Vin Diesel et Dwayne Johnson partagent l’affiche de «Fast & Furious 8» dont ils assurent en ce moment la promotion. Cependant, il se murmure que la production ferait tout pour que les deux hommes ne se voient pas trop afin d’éviter que le clash qu’ils ont eu sur le tournage du film ne se poursuive. L’année dernière, sur Facebook, Dwayne Johnson a taclé ses « co-stars masculines » pour leur mauvais comportement, et cela visait, selon de nombreuses sources, Vin Diesel.

Cependant, à la veille de la première du film à New York, Vin Diesel a tenu à apaiser les choses. Ce soi-disant clash aurait été complètement exagéré. «Je ne pense pas que le monde comprend à quel point on est proche, d’une façon étrange, a-t-il confié à USA Today. Je pense que certaines choses ont été exagérées. Je ne pense pas que c’était son intention. Je sais qu’il apprécie à quel point je travaille pour cette franchise. A la maison, il est oncle Dwayne. Je protège la franchise, je protège tout le monde, dont Dwayne. J’ai protégé Dwayne plus qu’il ne le saura jamais. Et ça importe peu. Il n’a pas à savoir. Mais il l’apprécie, il le sait. Dwayne n’a qu’un seul Vin dans sa vie. Dwayne n’a qu’un seul grand frère dans le monde de ce film et c’est moi. Je soutiens toujours Dwayne.»

«Je suis la première mégastar multiculturelle d’Hollywood. Ça n’existait pas. De voir une autre star multiculturelle monter, c’est quelque chose dont je suis très fier… Ce n’est pas toujours facile d’être un alpha.» (Le Matin)