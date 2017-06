Les apparitions de Woody Allen en public sont rares mais jeudi dernier, le cinéaste était à Hollywood pour assister à une soirée pas comme les autres à l’American Film Institute. L’ex-compagne du réalisateur, Diane Keaton, y était à l’honneur pour recevoir le prix Life Achievement.

Dans son discours d’introduction, Woody Allen a immédiatement célébré celle avec qui il a travaillé pas moins de huit fois dont sur certains de ses films les plus célèbres comme Annie Hall ou Manhattan.

«A la minute où je l’ai rencontrée, elle était super, c’était une inspiration géniale pour moi. Beaucoup de ce que j’ai accompli dans la vie, je le lui dois, c’est sûr. Voir la vie à travers ses yeux. Elle est vraiment renversante. C’est une femme qui est géniale dans tout ce qu’elle fait», a-t-il dit.

Warren Beatty et Al Pacino aussi présents

Woody Allen n’était pas le seul grand nom du cinéma à vouloir rendre hommage à Diane Keaton. Warren Beatty et Al Pacino, avec qui l’actrice a aussi eu des relations, étaient présents. Un peu plus tôt dans la soirée, le premier était monté sur scène pour saluer une artiste et une femme «brillante, belle, passionnée, authentique».

Quant à Al Pacino il lui a déclaré: «J’ai l’impression de t’avoir connu toute ma vie». Diane Keaton a aussi eu droit à des compliments de la part de Jane Fonda, Steve Martin, Reese Witherspoon, Emma Stone ou encore Meryl Streep.

La star de la soirée a tenu à répondre à toutes ces belles déclarations et en fin de soirée, plutôt que de lire le discours qu’elle avait préparé, elle a improvisé. «Je veux juste dire que ce soir était absolument incroyable. Je ne sais pas quoi dire qui pourrait exprimer ma gratitude donc je ne vais pas faire mon discours. J’ai pensé que je pourrais à la place chanter une chanson que Woody m’a fait chanter un jour», a déclaré Diane Keaton avant de se mettre à chanter a cappella le morceau Seems Like Old Times que l’on retrouve dans Annie Hall. (Le Matin)