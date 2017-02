L'histoire d'amour entre John Lennon et Yoko Ono sera bientôt portée à l'écran, sur une idée de Yoko Ono en personne. L’artiste japonaise avait épousé le chanteur des Beatles en 1969 et le couple avait régulièrement défrayé la chronique jusqu’à la mort de ce dernier en 1980.

Souvent décriée et controversée, Yoko Ono s’apprête donc à raconter les détails de son histoire avec John Lennon dans un film qui sera écrit par le spécialiste des biopics Anthony McCarten et sera produit par Yoko Ono et Michael De Luca.

«L’histoire se concentrera sur les thèmes de l’amour, du courage et de l’activisme aux Etats-Unis, et tentera d’inspirer la jeunesse d’aujourd’hui en la forçant à prendre des positions claires, a déclaré le producteur à Deadline.com. C’est aussi un honneur et un privilège de travailler avec Yoko Ono, Anthony McCarten et Josh Bratman pour raconter l’histoire de ces deux icônes.»

En plus d’«Une Merveilleuse Histoire du Temps» - racontant l’histoire de Stephen Hawking et de son ex-femme, Jane Wilde Hawking -, Anthony McCarten a aussi travaillé sur «Darkest Hour». C'est un nouveau projet à propos de Winston Churchill avec Gary Oldman et Bohemian Rhapsody, dans lequel Rami Malek - l'acteur star de la série «Mr. Robot» - incarnera Freddie Mercury, le chanteur de Queen. (Le Matin)