L'Espagne frappée par de fortes intempéries Les pluies diluviennes ont entraîné inondations et crues qui ont causé la mort de plusieurs personnes, en ce milieu du mois de décembre 2016.

La tempête qui a touché la Californie ces derniers jours a été fatale à un séquoia géant célèbre aussi comme attraction touristique. Son tronc avait été creusé pour y créer un tunnel où passait une petite voiture.

Le Pioneer Cabin Tree, situé dans le Calaveras Big Trees State Park, âgé probablement de plus de mille ans, est tombé dimanche, selon les responsables du parc. «Nous avons perdu un vieil ami aujourd'hui, le Pioneer Cabin Tree, l'arbre à travers lequel on pouvait passer en voiture, a succombé à la nature et est tombé», a confirmé Jim Allday, un volontaire de ce parc situé au sud-est de Sacramento.

Ce séquoia avait été creusé dans les années 1880 et était depuis devenu une attraction touristique majeure. La femme de M. Allday, Joan, a cependant précisé au journal San Francisco Gate que l'arbre s'affaiblissait et penchait d'un côté depuis quelques années déjà.

La Californie et l'Etat voisin du Nevada ont été touchés durant le week-end par une tempête qui a provoqué des inondations, des coupures d'électricité et des glissements de terrain. Le célèbre parc national de Yosemite a été fermé par mesure de précaution. Une autre tempête doit toucher la Californie mardi et mercredi. (ats/nxp)