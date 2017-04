Le catamaran «Race for Water», anciennement PlanetSolar, quittera dimanche la Bretagne (ouest de la France) pour une expédition de cinq ans autour du globe destinée à prévenir la pollution des océans par les plastiques.

«Les gens ne se rendent pas compte de l'urgence de la situation», assure à l'AFP Marco Simeoni, président de la fondation «Race for Water» («Une course pour l'eau») à l'origine du projet. «La situation est vraiment critique», prévient-il.

Constat alarmant

L'organisation suisse créée en 2010 avait déjà lancé une expédition maritime d'un an en 2015 pour établir un bilan de la pollution des océans par les plastiques. Elle en était revenue avec un constat alarmant.

«J'ai vu des choses terribles et abominables comme des îles non habitées qui ressemblent à des décharges», raconte Marco Simeoni, en montrant des images de plages paradisiaques entourées d'eaux cristallines jonchées de débris plastiques, allant de minuscules morceaux colorés jusqu'à une chaise de jardin blanche.

Plus de plastique que de poissons

Selon Greenpeace, entre 5 et 12 millions de tonnes de plastique sont déversées chaque année dans les océans. «Aujourd'hui on estime à environ un kilo de plastique pour 5 kilos de poissons dans nos océans, c'est l'équivalent d'un camion poubelle déversé chaque minute» rappelle M. Simeoni, citant un rapport de 2016 de la fondation de la navigatrice britannique Ellen MacArthur et du cabinet McKinsey.

Selon cette étude, si rien ne change, les océans contiendront plus de plastique que de poissons, en poids, d'ici 2050.

«Il faut absolument faire en sorte que le plastique ne puisse pas atteindre l'eau car une fois qu'il est parti au large c'est quasiment mission impossible de le récupérer», assure le président de «Race for Water», désormais convaincu que le «combat doit se jouer à terre».

Unité de production d'hydrogène

L'expédition, d'une durée de cinq ans, se donne pour mission de sensibiliser les populations locales au problème, de mener des études scientifiques, à commencer par une évaluation de l'impact des microplastiques sur les écosystèmes marins, ainsi que de promouvoir de nouvelles solutions technologiques pour lutter contre cette pollution. Parmi les solutions, celle imaginée par la société française d'ingénierie ETIA, consistant à valoriser les déchets plastiques usagés en les convertissant en énergie renouvelable.

La société, désormais partenaire technologique de la fondation suisse, a mis au point un système de pyrolyse à très haute température qui permet de transformer les déchets plastiques en gaz synthétique, pouvant être transformé à son tour en électricité grâce à des génératrices.

«A plus de 20 centimes le kilowattheure d'électricité (kWh), on arrive à des rendements qui nous permettraient de payer aussi des collecteurs de rue pour ramasser les déchets plastiques», s'enthousiasme Marco Simeoni.

Ancien PlanetSolar

Le catamaran «Race for Water», de 35 mètres de long, s'était fait connaître en 2012 sous le nom de PlanetSolar pour avoir achevé un premier tour du monde à l'énergie solaire grâce à une surface de 540 m2 de panneaux solaires.

Le navire, donné en 2015 à la fondation dédiée à la préservation de l'eau et qui larguera les amarres à Lorient (ouest de la France) dimanche, a subi depuis d'importantes modifications --pour un montant de cinq millions d'euros-- afin de le rendre encore plus autonome.

Il a notamment été doté d'une unité de production d'hydrogène fonctionnant avec de l'eau dessalée à bord, ainsi que d'un cerf-volant de traction d'une surface de 40 m2, représentant un équivalent de 500 m2 de voile sur la mer.

Escales intéressées

Commandé par le navigateur français Gérard d'Aboville, il profitera de grands événements internationaux pour faire escale dans des zones d'intérêt pour la recherche scientifique et pour atteindre une plus large audience.

«Race for Water» fera notamment escale de mai à juin aux Bermudes à l'occasion de l'America's Cup, puis sera à Tokyo pour les Jeux Olympiques de 2020 et à Dubaï, entre octobre 2020 et avril 2021, pour l'Exposition Universelle. (afp/nxp)