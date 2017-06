En chiffres

Un AVC frappe une personne toutes les 4 minutes



1 personne sur 6 en sera victime au cours de sa vie



150 000 nouveaux cas chaque année



Trois quart des survivants gardent des séquelles à vie



1ère cause de mortalité chez la femme



3ème cause de mortalité chez l’homme



1ère cause de handicap acquis chez l’adulte



2ème cause de démence