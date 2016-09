L''Organisation météorologique mondiale (OMM), établie à Genève, demande un organe de surveillance permanent de la situation.

Les glaces durant l'été recouvrent 40% de territoire en moins par rapport à il y a plus de trois décennies. Le premier navire de croisière de luxe a pu traverser la zone le mois dernier, a affirmé mercredi le secrétaire général de l'OMM Petteri Taalas.

Les possibilités de transport vont être étendues. Les marchandises entre l'Europe et l'Asie orientale pourront être acheminées plus facilement. En cas d'accident, le déversement d'hydrocarbures sera plus difficile à nettoyer qu'ailleurs.

Le mélange entre neige et glaces provoque également des conséquences environnementales importantes. Ces changements dans l'Arctique ont contribué à un hiver inhabituel, notamment en Europe. Le dégel accentue les émissions de gaz à effet de serre, a mis en garde Petteri Taalas, avant une réunion ministérielle aux Etats-Unis qui assure la présidence du Conseil de l'Arctique.

«Il y a un besoin» de renforcer la surveillance météorologique pour garantir des transports navals sûrs, insiste-t-il. L'OMM collabore notamment avec des partenaires et l'industrie du transport pour étendre le dispositif qui constitue l'une des priorités de l'organisation. (ats/nxp)