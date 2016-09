Des astronomes de la Nasa ont annoncé lundi avoir détecté ce qui paraît être des geysers de vapeur d'eau à la surface gelée d'Europe, une des lunes de Jupiter, sous laquelle se trouve un océan. Ces observations, effectuées à l'aide des émissions de rayons ultraviolets du télescope spatial Hubble, accroissent la possibilité de recueillir des échantillons de cette eau et glace sans avoir à poser un robot sur la surface d'Europe et à faire des forages.

