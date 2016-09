La sonde européenne Rosetta a entamé sa lente descente suicidaire vers la comète Tchouri sur laquelle elle doit s'écraser vendredi, marquant la fin d'une odyssée spatiale de plus de douze ans pour tenter de percer les mystères de la formation du système solaire.

Un tweet de l'ESA a confirmé que la sonde s'était placée, à l'heure prévue, sur une trajectoire la menant en collision avec Tchouri.

Lined up and ready to go... I wonder what @Philae2014 would make of me doing this! #CometLanding https://t.co/7yPWxlBaAO