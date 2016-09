Une fin spectaculaire pour une mission spatiale historique: la sonde européenne Rosetta va s'écraser volontairement vendredi à la mi-journée sur la comète Tchouri, signant la fin d'une odyssée spatiale de plus de douze ans.

Décidée en 1993 par l'Agence spatiale européenne, la mission est auréolée de plusieurs succès: Rosetta est la première sonde à avoir escorté une comète dans sa course, pendant plus de deux ans. Elle a récolté une abondante moisson de données qui occuperont les scientifiques «pendant des décennies», selon l'ESA.

Son petit robot-laboratoire Philae a réalisé le 12 novembre 2014 une première historique en se posant sur un de ces petits corps qui sont parmi les plus primitifs du système solaire.

Mieux comprendre la formation du système solaire

La mission Rosetta vise à mieux comprendre la formation du système solaire. Les comètes sont apparues il y a 4,5 milliards d'années et sont en quelque sorte restées dans le «congélateur» de l'espace pendant quasiment tout ce temps. Ce qui en fait des témoins d'exception.

Lancée en mars 2004, Rosetta, qui a parcouru 7,9 milliards de kilomètres, escorte depuis août 2014 la comète Tchourioumov-Guérassimenko. Mais celle-ci s'éloigne dorénavant de plus en plus du Soleil.

Dotée de grands panneaux solaires, la sonde commence à manquer de puissance. L'ESA a donc choisi de mettre fin de façon à la mission pendant qu'elle contrôle encore la sonde et que celle-ci a encore assez de puissance pour travailler.

Placée sur la bonne trajectoire

Le drame se joue à 720 millions de kilomètres de la Terre. Rosetta est commandée à distance par le Centre européen d'opérations spatiales (ESOC) à Darmstadt (Allemagne).

Vers 20H50 GMT jeudi (22H50 heure de Paris), alors que la sonde se trouvait à 19 kilomètres de Tchouri, Rosetta a allumé ses propulseurs pour se mettre sur une trajectoire la menant directement en collision avec la tête de la comète qui a la forme d'un canard de bain.

Un tweet de l'ESA a confirmé que la sonde s'était placée, à l'heure prévue, sur une trajectoire la menant en collision avec Tchouri.

