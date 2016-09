Le mascaret est un spectacle naturel qui attire des milliers de visiteurs entre le 15e et le 18e jour du huitième mois lunaire. Et c'est le mascaret du fleuve Qiantang qui détient le record de hauteur, grâce à la forme de son embouchure et au profil de son fond, avec une vague de près de 9 mètres de hauteur dont le bruit entendu à 22 kilomètres lui valu le surnom de «Dragon d'Argent».

Certains surfeurs vont à l'encontre de l'interdiction du gouvernement en tentant de remonter le fleuve poussés par le mascaret. Le record de surf non stop est ainsi de 1h10 sur une distance de 17 kilomètres! (Le Matin)