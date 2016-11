Les chiens ont plutôt la réputation d'avoir la mémoire courte et d'être facilement distraits, mais une étude publiée mercredi suggère qu'ils ne sont pas si têtes en l'air. Ils semblent en effet être en mesure de se souvenir d'événements remontant à un passé récent.

Les scientifiques qui ont participé à cette étude parue dans la revue Current Biology se sont penchés sur la mémoire épisodique des chiens, c'est-à-dire leur capacité à revenir en arrière mentalement pour se rappeler des détails d'un événement.

On savait que cette capacité existe chez les humains et chez les primates, mais cette étude est la première à prouver que les chiens en sont aussi dotés. «Il n'est pas possible de simplement leur demander: 'Te souviens-tu de ce qui s'est passé ce matin ?'», a noté la principale auteure de ces travaux, Claudia Fugazza.

Celle-ci a donc adapté une technique d'entraînement inédite qui permet aux chiens en quelque sorte de répondre en fonction de la manière dont ils se comportent.

«Fais-le»

Dans le cadre de cette étude, 17 chiens de races diverses ont été entraînés à imiter le comportement humain: une personne se tient sur une chaise, saute en l'air... et les chiens sont entraînés à faire de même quand une personne leur dit: «Fais-le».

Les 17 animaux ont dans un premier temps été entraînés à faire cela moyennant récompense.

Puis on leur a appris à rester couché, peu importe ce que fait leur maître. Et après un moment, l'ordre «Fais-le» leur était donné: les chiens devaient alors répéter l'action que leur maître avait accomplie auparavant, sans récompense.

«Les chiens entraînés avec cette méthode peuvent imiter les actions de leur maître même 24 heures après», a souligné Mme Fugazza. «Leur donner l'ordre 'Fais-le' après un certain temps est en quelque sorte une manière de leur demander: 'Te souviens-tu de ce qu'a fait ton maître ?'.

Preuves

Au-delà de 24 heures toutefois, leur mémoire s'étiole. Les résultats de cette étude sont les premières preuves de mémoire épisodique chez les chiens, assure l'étude.

Les experts sont en général divisés sur l'existence d'une mémoire épisodique chez les chiens: pour certains elle n'existe tout simplement pas, les chiens n'ayant pas conscience d'eux-mêmes et semblant vivre dans un éternel présent. Pour d'autres, ils ont forcément une mémoire épisodique, car ce sont des animaux avec un comportement social.

«Les chiens ont une grande mémoire de nombreux événements et cette étude montre que nous sommes encore en train d'apprendre à quel point leur mémoire est bonne», a commenté Marc Bekoff, spécialiste d'écologie comportementale qui n'a pas participé à l'étude. «Je ne suis donc pas surpris que les chiens puissent se souvenir de l'injonction 'Fais-le' après un certain temps.»

Plus complexe

Gema Martin-Ordas, experte en neuroscience à l'université de Newcastle, se montre plus mesurée, estimant que la complexité de la mémoire épisodique n'est pas entièrement prise en compte par l'étude. «Lorsqu'on se souvient d'événements passés, on ne se souvient pas seulement de ce qu'on faisait (i. e. manger), mais aussi d'où on le faisait (i.e. dans la cuisine), qui était là (i.e. ma mère) et/ou quand (i.e. hier)», a-t-elle expliqué par écrit à l'AFP.

«De ce point de vue, l'étude se penche sur l'aspect 'que faisait-on' mais me semble passer à côté de certaines autres composantes», poursuit-elle. Et de reconnaître toutefois que les chercheurs ont produit des conclusions «intéressantes».

Claudia Fugazza, qui a aussi entraîné des dauphins, des orques et des perroquets à reproduire le comportement humain, estime que des travaux plus approfondis pourraient démontrer que ce type de mémoire existe aussi chez beaucoup d'autres animaux. (ats/nxp)