Niklaus Manuel (1484–1530) fut à la fois peintre, dessinateur, mercenaire, homme de lettres, politicien et diplomate. Ces multiples facettes font de lui un personnage parmi les plus marquants à Berne et en Suisse au seuil des temps modernes. Des tableaux remarquables, des dessins inconnus, des gravures sur bois et des textes de Manuel, ainsi que des livres, des armes, des costumes, des tapisseries, des peintures sur verre et des sculptures provenant des collections du Musée d’Histoire de Berne et de celles de plus de trente prêteurs de Suisse et d’Europe font revivre Manuel et le monde dans lequel il vivait. L’exposition présente un grand artiste, une personnalité chatoyante qui est représentative de toute une époque. Il s’agit également d’une contribution au Jubilé de la Réforme en 2017.



