Mieux refléter la lumière Les éclairages artificiels constituent la source de lumière principale au sein de nos foyers. Cependant, quelques petites astuces peuvent permettre de rendre votre intérieur plus clair et lumineux. Tout d’abord, favorisez les murs clairs! Il reflètent la lumière, contrairement aux surfaces plus foncées qui, elles, l’absorbent. Ensuite, n’hésitez pas à dégagez vos fenêtres afin de laisser entrer le maximum de lumière naturelle. La nuit tombée, sortez les bougies pour un jeu de lumière avec les ampoules.

Favoriser un éclairage doux et indirect Certains types de lumière, tels que les LED bleus, peuvent s’avérer être trop agressifs pour notre vision et parfois même dangereux. Un éclairage trop intense peut entraîner des lésions de la rétine et une accélération de son vieillissement. C’est le cas de l'exposition à la lumière bleue émise par les LED et écrans en tout genre: c’est un peu comme si l'on se baladait au soleil sans lunettes de protection. Préférez donc des éclairages à lumière blanche.

La luminothérapie contre le blues hivernal Comme son nom l’indique, la luminothérapie est une thérapie par la lumière. Son but? Compenser la baisse de luminosité en hiver, source de dépression saisonnière. Cette technique consiste à s’exposer à un éclairage spécifique et indirect entre 20 et 30 minutes chaque jour. L’intensité de la lampe doit être comprise entre 2'500 et 10'000 lux afin d’être efficace. Sous cet éclairage, la rétine absorbe la mélatonine – hormone qui aide à lutter contre la dépression hivernale – grâce aux neurotransmetteurs. Bien entendu, rien ne vaut une exposition quotidienne à la lumière du jour. Alors prenez 15 minutes dans votre agenda pour respirer au grand air!