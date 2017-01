Partagée plus de 3'000 fois en trois jours sur le compte de la famille sur Facebook, et largement commentée, cette vidéo montre comment deux jumeaux de deux ans en très fâcheuses posture. Ils jouent à escalader une étagère, quand celle-ci se renverse sur l'un des deux frères, qui se retrouve coincé dessous. Son jumeau va mettre deux minutes à trouver un moyen de le sortir de là. Forcément, vu son jeune âge, ses tentatives ne sont pas toutes très efficaces, et il grimpe même sur le meuble! Quand il trouve la solution, on peut remarquer la force avec laquelle il soulève le meuble pour dégager son frère, qui se faufile rapidement, avant de pleurer à chaudes larmes.

Les parents ont trouvé ces images dans leur vidéo de surveillance et ont choisi de les diffuser sur Youtube (plus de 6 millions de pages vues) et Facebook dans un but, expliquent-ils, de donenr un message de prévention liée aux meubles dans les chambres d'enfants. Néanmoins ces images ont surpris les internautes qui se demandent où sont les parents et pourquoi ils n’interviennent pas rapidement. D'autres soutiennent le couple en argumentant que ce genre d'accident peut arriver, au réveil de la sieste, ou le matin, et qu’on ne peut pas toujours être à côté de ses enfants.

L'occasion de rappeler qu'il vaut mieux attacher les meubles des petits au mur, car ce genre d'accidents arrivent régulièrement.

La publication des parents et leur message

«J'ai un peu hésité à publier cette vidéo. Mais j'ai senti que ce n'était pas seulement pour donner un avertissement, mais aussi parce c'est incroyable. Nous savons que Bowdy n'était pas seul à dégager Brock de l'étagère. C'est un miracle qu'il aille bien. S'il vous plait, vérifiez que vos meubles sont fixés et sécurisés contre le mur. merci de partager.»

