Airbnb a annoncé, le mercredi 7 juin, le lancement d'Open Homes. Cette plate-forme permet aux utilisateurs d'héberger, gratuitement et pour une durée indéterminée, les réfugiés et les sans-abri. «Notre but est de fournir une solution d'hébergement d'urgence gratuite à 100 000 personnes d'ici 5 ans», peut-on lire sur le site de la marque.

La plate-forme de réservation de logements avait présenté son projet en février dernier au travers d'une vidéo intitulée «We accept».

Son message était clair: «Nous croyons que peu importe qui vous êtes, d’où vous venez, qui vous aimez ou pour qui vous priez, tout le monde a sa place. Plus l’on accepte, plus le monde est beau. Nous acceptons.»

Concrètement, le site mettra en relation des ONG et des organismes d'entraide avec des hôtes qui souhaitent ouvrir leur cœur et leur logement «aux êtres humains contraints de quitter leur pays pour des raisons de survie» ou encore à ceux «touchés par les catastrophes naturelles».

De son côté, le cofondateur d’Airbnb Joe Gebbia avait déclaré récemment au magazine Fortune qu'«il s’agit d’une nouvelle manière, pour ceux qui le souhaitent, de contribuer et donner à ceux qui ont le plus besoin».

(Le Matin)