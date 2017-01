Le site «Great Big Story» publie régulièrement des vidéos de jolies histoires qui se déroulent autour du globe. Celle-ci a touché de nombreux internautes, car elle montre le quotidien d'un homme qui s'est totalement investi pour ces perruches.

«Tous les jours, Joseph Sekar nourrit les 8'000 perruches qui atterrissent sur le toit de son atelier de réparation d'appareils photos, à Chennai, en Inde. Après le tsunami de 2006 qui a déplacé des milliers d'oiseaux, Sekar a remarqué un couple de perruches perchées à l'extérieur de sa maison. Il leur a donné de la nourriture, et, au fil du temps, les oiseaux se multiplièrent. Aujourd'hui, le «Birdman de Chennai» continue à prendre soin de ces oiseaux par gentillesse et par affection paternelle, dépensant 40% de son revenu pour leurs soins. Pour Sekar, il n'y a pas de plus grande joie que de voir des oiseaux voler.»

La vidéo complète (en anglais) est à voir sur ici. (Le Matin)