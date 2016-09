Dans le restaurant vietnamien Coming Soon, sur la Langstrasse, le patron Rico Fanchini a décidé de ne plus avoir de toilettes réservées pour les femmes et les hommes, un débat d'avenir que personne ne pourra éviter, estime-t-il sur le site Watson: «Il faut bien que quelqu'un se lance et on s'est dit que ça rendrait les choses moins compliquées.»

Certains clients restent un peu surpris devant le symbole mélangeant les deux sexes dessiné sur la porte des WC. «On s'en fout!» est-il écrit à côté. «On a aucun doute sur le fait que les clients vont s'y habituer rapidement, explique Fanchini. Un petit pas pour les clients, un grand pas contre l'exclusion.» Mais pour les hommes qui ont besoin d'un peu plus d'intimité au pissoir, il y a tout de même une porte coulissante...

Ce qui pourrait poser problème, c'est qu'en supprimant les mentions hommes/femmes sur la porte de ses toilettes, le restaurant contrevient à la loi zurichoise sur l'environnement et la protection de la santé. A partir de 50 places, il est en effet précisé que des toilettes avec lavabo doivent être mises à disposition pour chaque sexe.

«Pourquoi hommes et femmes ne pourraient-ils pas se laver les mains ensemble? se demande Fanchini. Et pourquoi n'est-il pas reconnu comme une évidence que certains humains ne se reconnaissent pas dans le genre de leur sexe biologique?»