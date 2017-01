Linda n'a visiblement pas apprécié que Graham, son conjoint, aille batifoler ailleurs. Elle le lui a fait clairement savoir, en affichant sa colère sur les lampadaires des rues de la petite ville de Warwick:

«Graham, si elle est si bonne au lit, tu peux rester chez elle. Les clés de ta Mercedes sont dans le canal. Les serrures de la maison ont été changées. J'ai vidé tes cartes de crédit. Bonne année, Linda xxx»

Son message s'est rapidement propagé via les réseaux sociaux.

Sur Twitter, les gens de la ville s'amusent à commenter les affiches

I don't know who you are Linda, but I like you! #Warwick #Warwickshire #CheatersNeverWin #WomanScorned pic.twitter.com/633YXNx38n