«J'ai un peu de cellulite et je ne suis pas parfaite? Et alors! Aimons nos différences et notre corps tel qu'il est!». C'est en se déshabillant devant les passagers du métro de New York qu'Iskra Lawrence a délivré son message sur l'image de soi. Surpris au départ, elle a reçu ensuite de nombreux applaudissements pour sa démarche. La jeune femme, connue pour assumer ses (petites) rondeurs, est modèle pour des marques qui revendiquent l’acceptation de soi et le naturel. Sur Instagram il existe d'ailleurs plus de 1,7 millions de photos sur ce thème, qu'on retrouve associé au hashtag #bodypositive. C'est la chaîne Youtube «High Quality Human Beings» qui a réalisé cette vidéo, issue d'une série de personnalités qui s'expriment dans le métro.

"Look at your neighbor. They may not look like you. But they are the same as you. They have a mother and a father. They are mothers and fathers, like you ." @eboneedavis in #UNMUTED Une vidéo publiée par #UNMUTED (@unmuted.tv) le 20 Nov. 2016 à 7h43 PST

Le compte Instagram de Iskra

(Le Matin)