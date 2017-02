Si les écoles s'ouvrent progressivement à ce sujet et que de plus en plus d'initiatives scolaires voient le jour, l'éducation sexuelle de bon nombre de jeunes passe, aujourd'hui, par la consultation de sites pornographiques.

Une manière de s'instruire qui réduit la sexualité à un acte, une performance et qui inculque des pratiques pas forcément répandues. Ces sites donnent ainsi une fausse image de l'intimité sexuelle, pouvant créer de véritables troubles chez certains jeunes.

C'est donc peut-être par acquit de conscience que le site Pornhub s'est lancé dans la création d'une plateforme gratuite proposant de «vraies informations à propos du sexe»: le Pornhub Sexual Wellness Center. La direction de ce centre de bien-être sexuel a été confiée à la sexologue canadienne renommée Dr Laurie Betito qui, en collaborant avec d'autres médecins et thérapeutes, apportera conseils et réponses aux internautes.

De la contraception aux relations homosexuelles, en passant par les maladies sexuellement transmissibles, tous les sujets y sont abordés. Un espace de questions-réponses est également à la disposition des visiteurs voulant faire part de leurs interrogations aux intervenants.

«L’éducation du grand public aux questions liées à une sexualité saine est très importante pour nous. Avec ce site, nous souhaitons apporter une meilleure connaissance et une meilleure compréhension de ces sujets par le biais de paroles d’experts et de médecins renommés» a expliqué Corey Price, vice-président de Pornhub, dans un communiqué relayé par BFM TV.

Sur Twitter, les avis sont mitigés. Si certains applaudissent le projet, beaucoup posent la question de la légitimité de Pornhub en la matière, de part le fait que les vidéos publiées sur son site ne véhiculent pas vraiment les valeurs d'une «sexualité saine».

Ainsi, Erika Lust, réalisatrice de films pour adultes, qui se demande de quelle autorité morale peut se targuer Pornhub pour parler d'éducation sexuelle.

Pornhub opening a sex education site might be the greatest idea ever. — Littlecolt (@garylisk) 2 février 2017

What kind of moral authority do you have @Pornhub to talk about sex health? OMG! See creepy intro clip here: ---> https://t.co/t0ehehBT9q — Erika Lust (@erikalust) 1 février 2017

Alors, bonne initiative ou énième coup marketing ? (Le Matin)