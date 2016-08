Wolf et Anita Gottschalk, un couple de retraités vivant dans la province canadienne de Colombie britannique, ont toujours vécu ensemble ou presque. Ils sont en effet mariés depuis 62 ans. Mais leur situation a viré au drame pour eux, il y a 8 mois, rapporte le journal britannique The Telegraph vendredi.

En effet, ils ont été obligés pour des raisons de santé de quitter leur domicile pour une maison de retraite. Hic: les autorités locales n'ont pas réussi à les placer dans le même home. Et maintenant, les quelques fois où les seniors se retrouvent, les larmes coulent. «Ils pleurent chaque fois qu'ils se voient, cela nous brise le coeur», a raconté la petite fille du couple âgé, Ashley Bartyik. Ma grand-mère ne peut plus l'embrasser pour lui souhaiter bonne nuit.« Il ne cesse de l'appeler quand il la voit», a-t-elle confié sur sa page Facebook.

Liste d'attente

Les choses vont peut-être évoluer pour les malheureux retraités. Leur cas a en effet fait l'objet d'un reportage par la télévision ABC News. Désormais Wolf, 83 ans, est sur une liste d'attente pour rejoindre son épouse, 81 ans, dans sa maison de retraite à 30 minutes de route de la sienne. Les autorités locales ont indiqué qu'elles travaillaient à réunir le couple ces prochaines semaines. «Nous comprenons à quel point la situation est déchirante. Cela nous touche aussi», a expliqué une porte-parole à la télévision locale CTV News.

Mais la situation devient urgente. En effet un lymphome et une démence ont été diagnostiqués chez le vieil homme. Mais si son état empire, il se souvient encore parfaitement de son épouse pour l'instant, selon sa petite fille. Elle craint toutefois que son grand-père ne perde de plus en plus la mémoire avec cette séparation qui se prolonge.

Appel sur Facebook

Ashley Bartyik est très critique envers le système de santé canadien et doute qu'elles oeuvrent réellement dans le sens des retrouvailles pour ses grands-parents. «En huit mois, nous n'avons pas reçu un seul appel de leur part», déplore-t-elle. Du coup, elle a lancé un appel sur Facebook pour que le grand public l'aide à réunir le couple. «Nous voulons justice pour mes grands-parents qui, après 62 ans de vie commune, méritent de vivre leurs derniers moments ensemble dans la même maison.»

Le fils de Wolf et Anita Gottschalk abonde: «ils ont besoin d'être ensemble», a-t-il confié au Mail Online. «Si l'un d'eux venait à mourir alors qu'ils sont séparés, ce sera dévastateur pour l'autre et le reste de la famille», craint-il. (nxp)