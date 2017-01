Le hashtag #bodypositive regroupe les femmes qui veulent assumer leur corps tel qu'il est. Les adeptes sont de plus en plus nombreuses, et le réseau social compte plus de 1,8 millions de photos sur ce thème. L'une d'elle, connue sur le réseau sous le profil @Bodyposipanda tient un blog sur l'estime de soi . Suivie par 365'000 abonnés, ancienne anorexique, Megan Jayne Crabbe pose souvent en petites tenues colorées -assorties à ses cheveux- en expliquant qu'il faut aimer ses pneus et sa cellulite et cesser de s’infliger des régimes. Pour ce début d'année, elle a proposé à sa communauté de s'adonner à une petite danse qui secoue les rondeurs. Démonstration et explications de la demoiselle, tout sourire.

«J'ai pensé que c'était le bon moment pour nous adonner à quelques joyeux trémoussements dans nos vies, il est donc l'heure du #donthatetheshake (Ne détestez pas les secousses)! N'oubliez pas: votre corps est digne d'amour dans toutes ses formes, quels que soient ses mouvements. Votre manière de vous bouger est merveilleuse! Votre cellulite est spectaculaire! Trouvez votre propre manière de vous trémousser mes amis! N'importe qui peut se joindre à la fête #donthatetheshake et célébrer ses rondeurs - pas besoin d'être un grand danseur ou d'avoir un super look, il suffit juste de bouger avec joie et d'aimer nos corps en dehors d'une photo! Donc, si vous vous sentez à la hauteur, bougez! Et regardez @donthatetheshake pour en voir d'autres!»

D'autres femmes ont suivi le mouvement...

Pour retrouver d'autres vidéos de filles qui se trémoussent, rendez-vous sur Instagram, hahstag #donthatetheshake! (A vous de jouer!) (Le Matin)