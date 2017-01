Les hommes de Larry Huras ont cueilli leur deuxième succès en 2017 à la faveur d'une victoire 4-2 contre Bienne. Ambri-Piotta désormais dernier.

Un joueur caractérise parfaitement le léger mieux proposé par les Fribourgeois: Kilian Mottet. L'attaquant de Gottéron a traversé une longue période de disette avant de commencer l'année avec deux doublés contre Kloten et contre Bienne. Sur un contre, il a ouvert la marque à la 10e minute d'un tir puissant. Le compagnon de ligne de Sprunger et Bykov a marqué le but décisif au début de la dernière période avec un tour derrière la cage biennoise avant de piéger Hiller dans son dos (44e).

Relancé dans la course

Fribourg se trouve partiellement relancé dans la course aux play-off avec tout de même cinq points de retard sur Davos (8e) et Genève-Servette (7e) et un match de plus. Les coéquipiers de Yannick Rathgeb doivent confirmer désormais par un nouveau succès ce samedi à Bienne. Cette saison, ils n'ont gagné qu'à trois reprises deux ou trois matches de suite.

Si Fribourg reprend des couleurs, Bienne prend le chemin inverse. Les Seelandais viennent d'aligner une série de trois défaites.

(ats/nxp)