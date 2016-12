Le nouvel accord régissant la NBA de 2017 à 2023 a été ratifié par les propriétaires et les représentants des joueurs, a annoncé la NBA. Les deux parties avaient annoncé le 13 décembre dernier qu'elles avaient trouvé un accord préliminaire et avaient jusqu'au 13 janvier prochain pour le ratifier.

Les négociations entre joueurs et propriétaires, notamment la question du partage des énormes recettes, sont toujours un moment délicat dans le sport professionnel américain, car elles peuvent déboucher sur un «lock-out», une grève coûteuse.

Mais la NBA vit une période de prospérité sans précédent: les recettes globales ont explosé grâce à l'entrée en vigueur cette saison d'un mirobolant contrat sur les droits TV. Les géants Disney et Turner déboursent 2,7 milliards de dollars par an, et ce jusqu'en 2025, contre 930 millions dans le précédent contrat, soit un triplement des recettes TV.

La NBA n'a pas encore révélé le contenu de cet accord, mais selon la presse américaine, il prévoit notamment une répartition des recettes globales avec 51% en faveur des joueurs. (si/nxp)