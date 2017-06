A 34 ans, Patrick Kinigamazi, champion de Suisse des poids légers, est devenu champion du monde WBF des super-plume en battant très nettement aux points le frappeur argentin Juan José Farias (36 ans).

Une nouvelle consécration méritée pour le professionnel du Club pugilistique Carouge qui a disputé un combat brillant face à un adversaire solide et très résistant jusqu'au bout des 12 reprises. Un match très disputé sur le plan physique mais que le professionnel genevois a su maîtriser grâce à une expérience du ring (26 succès, 2 défaites) qui lui a permis d'éviter le coup fatal.

A Thônex (GE), dès la 4e reprise, Kinigamazi a pris l'ascendant sur son rival sud-américain, redoutable dans ses coups en contre. Sa pression incessante, ses larges crochets ont mis à mal Farias à plus d'une reprise et il a fallu à l'Argentin un courage extraordinaire pour résister à ce traitement de choc. Par cinq fois, Farias a même été compté par l'arbitre espagnol Ignacio Cornejero, la première fois au 5e round sur un coup au foie. Rebelote au 6e round sur un crochet du gauche au menton, puis au 9e round sur un gauche très appuyé sur le nez, au 10e sur une frappe au plexus et encore au 11e !

Weights From Switzerland: Vacant WBF World Super Featherweight: Patrick Kinigamazi: 58,9 Kg/129,8 Lbs, Juan Jose Farias: 58,7 Kg/129,4 Lbs. pic.twitter.com/8wmwbWCmo8 — W.B.F. ® (@WBFBoxing) 8 juin 2017

L'Argentin a toutefois trouvé les ressources pour aller au bout de son pensum, non sans avoir failli faire basculer le combat en sa faveur à la 7e reprise alors que largement mené aux points, il cherchait le coup dur pour renverser la situation. Touché en contre et secoué à plusieurs reprises sur des crochets et uppercuts, Kinigamazi a été en difficulté et il a dû s'accrocher pour ne pas céder sur les frappes très appuyées de son adversaire. Un moment difficile qu'il a su surmonter pour mieux repartir au combat, s'appuyant comme toujours sur une condition physique absolument exceptionnelle.

Un succès, une consécration qui rejaillissent sur l'ensemble de la boxe helvétique même si aucun représentant de Swiss Boxing n'était présent pour assister à ce qui restera comme l'événement pugilistique de l'année 2017 en Suisse ! (ats/nxp)