Mercredi, on s’est mis en route pour Zurich. C’est là que se déroulent les Championnats Suisses tout au long du week-end, et que les nageurs de piscine jouent leur qualification pour les Jeux de Rio. Pour moi, c’est un peu différent. Nous avons décidé avec mon entraîneur de me faire participer uniquement dans le relais du 4 x 200 m libre avec mes camarades de club. Je n’ai jamais été sprinteuse, mais j’ai encore ma place parmi les petites jeunes qui commencent à nager sacrément vite. En finale, nous sommes arrivées quatrièmes. On aurait aimé monter sur la boîte, bien sûr, mais comme on aime toutes les quatre le chocolat, on s’est fait une raison! Une de mes équipières de relais est née en 2000… et vous savez quoi? Eh bien, jeudi sur 200 m, elle a nagé plus vite que moi (un peu seulement, il ne faut pas exagérer)!

Tout cela a remué des souvenirs puisque j’ai participé à mes premiers Championnats Suisses Elites en… 2000. Bon dieu, déjà 16 ans que je roule ma bosse dans des championnats nationaux! A cette époque, je nageais de la brasse et j’avais, soit dit en passant, un niveau très moyen. Ce n’est que quelques années plus tard que je me suis mise au crawl et à la longue distance.

C’est toujours avec le même entraîneur, Jean Lagier, que je partage ces bons et moins bons moments. On a eu notre petit moment de nostalgie, où l’on s’est rappelé ces premières années de compétitions. Soit nous étions en petit comité, soit j’étais la seule sélectionnée pour mon club et on partait donc tous les deux. Je faisais mes médailles sur 400 m, 800 m et 1500 m crawl et on rentrait à la maison. Désormais, nous sommes une vingtaine à participer aux championnats suisses et notre équipement orange fait que nous ne passons pas inaperçus! Voir l’évolution du Natation Sportive Genève me procure une grande fierté. Et, cerise sur le gâteau, nous avons su garder le même esprit. On se sent comme dans une grande famille. Les plus jeunes me demandent conseil et je suis heureuse de leur transmettre un peu de mon expérience.

Autour du bassin, l’ambiance est bonne. Parmi les entraîneurs des autres clubs, certains sont là depuis mes débuts. Qu’ils soient romands, alémaniques ou tessinois, ils sont toujours bienveillants à mon égard. Ils m’ont vu évoluer et ont suivi tout mon parcours. C’est toujours un bon moment de pouvoir échanger un petit mot avec eux, et de voir un grand sourire qui se dessine sur nos visages. C’est avec le cœur léger que je vais quitter ces championnats en me disant combien la natation suisse est belle! (Le Matin)