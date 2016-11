Ça a commencé vers la fin du mois de novembre, déjà. J’ai senti des choses dans mon corps que je n’avais jamais ressenties. Des fatigues, des courbatures bien plus importantes que d’habitude. Des douleurs dans les pieds, dans le dos, à la tête. Même au niveau de la concentration, c’était dur. Je n’étais plus le même joueur qu’au début de la saison.

Je me suis posé des questions, évidemment. J’avais besoin de savoir. Le médecin a détecté ce virus qui, disons, me ralentissait. Comme je parvenais à rester performant au début, même si mon corps n’était pas au top, je ne me suis pas trop soucié de ça. La pause hivernale est arrivée, puis la phase de préparation physique. C’était dur de récupérer des efforts. J’ai serré les dents, on a tout fait avec les médecins de Hambourg, quitte à tirer un peu sur la corde. A un moment donné, j’ai dû accepter: il fallait s’arrêter. J’étais arrivé au point où je n’arrivais plus.

Accepter, c’est le meilleur moyen de contrer ce virus embêtant, qui avance et guérit de façon très différente selon les individus. Accepter, déjà, c’est se dire qu’on ne s’est pas cassé une jambe. Il faut rester positif, se reposer. Retrouver une stabilité entre le physique et le psychologique. Mais je ne suis pas du genre à me poser trop de questions non plus. J’ai l’expérience de tout ça, maintenant. Le corps, c’est comme tout, on apprend à le connaître en grandissant. Jeune, on est un peu feu follet, on se dit que rien ne peut nous arriver. Et puis le jour où il arrive quelque chose, on prend conscience que le corps, il faut lui consacrer du temps. Des soins, des travaux spécifiques.

Je n’ai pas peur de rater l’Euro en France. Je ne suis pas allé aussi loin dans ma tête. Quelles que soient les échéances, je les manquerai si je n’ai pas la santé. Donc la santé, c’est le plus important. Mon premier but, c’est de récupérer au jour le jour. Je m’entretiens, tout en faisant attention: le virus n’est pas hyperdéveloppé, mais la maladie est là. Ces derniers jours, après avoir bossé seul de mon côté, j’ai retrouvé le ballon, le terrain, un peu d’intensité. La force revient.

Concernant mon retour au jeu, je ne sais pas. J’espère que ce sera très bientôt, avec mon club puis l’équipe de Suisse. L’incertitude, bien sûr, ce n’est pas facile. Mais je suis bien entouré par mes amis, mon agent, ma famille. Il y a une bonne énergie autour de moi, qui me permet de me tranquilliser, de vivre cette période sereinement. (Le Matin)