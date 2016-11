C’est une chanson que j’aime beaucoup, une chanson de Coldplay que j’écoute parfois avant les matches. Elle s’intitule: «Adventure of a Lifetime». Pour moi, voilà exactement ce que représente Gstaad: l’aventure d’une vie. J’y ai vécu tellement de choses importantes. Et maintenant je vais y jouer. Incroyable: cette semaine, je joue un tournoi à Gstaad, et j’en suis même la tête d’affiche.

La première fois que j’y suis allée, j’étais toute petite, je devais avoir 7 ou 8 ans. Mon frère et ma sœur, Daniel et Sophie, étaient juges de ligne. Je me souviens que Daniel a reçu un service de Safin en pleine figure, une balle qui lui est arrivée dessus à 200 km/h. Safin était désolé.

Pour vous dire la vérité, je ne suis pas très chasseuse d’autographes, mais à Gstaad j’ai constitué une vraie collection. J’ai obtenu la signature de Safin et, bien des années plus tard, toute fière, j’ai montré la photo à sa sœur (ndlr: l’ancienne numéro une mondiale Dinara Safina). Sauf erreur, je n’ai pas eu l’autographe de Roger (Federer). Non, lui, je l’ai eu après, à Swiss Tennis. Je me souviens aussi que Guga (Gustavo Kuerten) avait gagné le double et qu’il n’était même pas resté une minute pour signer des autographes, il avait foncé direct dans un jet privé ou je ne sais quoi pour assister à France - Brésil en finale de la Coupe du monde.

J’ai toujours cette vieille casquette recouverte d’autographes. Elle est chez ma maman, je sais très exactement où. Je n’aurais jamais pensé qu’un jour c’est moi qui signerais des autographes à Gstaad. C’est juste magique. Et, en même temps, je n’ai pas peur de le dire, j’appréhende énormément. Il y aura beaucoup de sollicitations. Beaucoup d’attentes, beaucoup de regards sur moi. La dernière fois que j’ai joué en Suisse, on a vu le résultat… (Deux défaites en Fed Cup, à Lucerne, ndlr.)

J’ai eu du mal à m’en remettre, c’est pourquoi j’ai un peu d’appréhension aujourd’hui à rejouer dans mon pays. Pour moi, Gstaad sera un défi, celui de dépasser tout un contexte affectif pour rester centrée sur mon jeu, uniquement sur moi et mon jeu. Je sais que si j’y arrive, je franchirai un cap important dans mon développement personnel.

Un cap qui pourrait m’amener à passer un tour de plus en Grand Chelem, ou à mieux gérer les gros enjeux. Gstaad, c’est aussi le premier événement où nous sommes allés en couple avec mon copain. Nous y sommes retournés avec des amis, et j’y suis encore allée quand j’ai arrêté le tennis, à une époque où les sponsors demandaient si je reviendrais à la compétition. Je suis de retour, oui. Avec un immense soutien derrière moi. Vous n’imaginez pas à quel point ce tournoi, pour moi, est une aventure.

«Adventure of a Lifetime».

* L’aventure d’une vie (Le Matin)