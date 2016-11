Par le passé, j’avais tendance à m’énerver lorsque des personnes me critiquaient. J’aurais voulu à tout prix les faire changer d’avis, leur expliquer pourquoi j’avais fait tel ou tel choix, qu’est-ce qui se cachait derrière mes réactions. Surtout, je voulais leur dire de s’occuper de leur vie avant de juger la mienne. Un jour, je me suis rendu compte qu’il était plus utile d’essayer de changer ce qui avait un réel impact sur ma vie plutôt que de m’énerver, de perdre du temps – et surtout de l’énergie – pour des choses que je ne pourrais de toute façon pas changer et sur lesquelles je n’avais pas le contrôle. Il a fallu que j’apprenne à me détacher et à penser à ma vie.

Tout cela m’est revenu à l’esprit cette semaine durant l’interview croisée avec Timea, que vous pouvez lire dans ce journal aujourd’hui. J’adore Timea car c’est une fille qui dégage une telle énergie positive et qui assume ses choix. C’est une des qualités que j’admire le plus.

J’entends souvent la phrase «Oui, mais toi, t’as de la chance…» C’est vrai que j’ai de la chance. J’en suis consciente et reconnaissante, mais, au-delà de ça, je crois que j’ai surtout eu la chance de réaliser que la vie nous donne souvent la possibilité de faire des choix. Il faudrait arrêter de se chercher toujours des excuses. Pour ma part, j’ai pris la décision, il y a longtemps, d’investir toute mon énergie et des années de ma vie dans une carrière de sportive. Cela a été un choix, et j’ai dû vivre avec. J’ai dû apprendre à l’assumer: les voyages – ou plutôt le fait de ne jamais être à la maison –, les heures en salle de musculation, le réveil à 4 h 30 pour aller skier, les «vacances» qui n’en sont d’ailleurs pas vraiment, voir mon copain une fois par mois, etc.

Alors, oui, avec Timea, nous avons eu la chance de nous rencontrer à Miami et à New York. Cela, grâce à nos choix et à nos modes de vie. De toute façon, s’il fallait envisager de nous voir à la maison, ce serait bien difficile, car on n’y est presque jamais…;)

Chaque personne, chaque vie, chaque métier a ses côtés positifs et ses parties d’ombre. Et je peux vous assurer que le jour où je me suis rendu compte que j’étais responsable de ma vie, que je l’avais choisie et que j’allais tout faire pour que ça fonctionne, cela a été génial. Je fais les choses pour moi et je les assume. Je vis cette vie incroyable. Je l’aime à fond et ooups… je n’ai du coup même plus besoin de me justifier auprès de qui que ce soit…;)