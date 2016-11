Beaucoup de gens me demandent si je me prépare pour les Jeux olympiques. C’est le cas. Après Wimbledon, j’ai pris quatre jours de congé, puis j’ai fait un gros bloc de préparation physique. Je suis prêt. Mais je vous dois la vérité: JO ou non, ça ne change strictement rien.

Ce bloc est planifié de longue date, comme plusieurs autres dans l’année. C’est parfois difficile à faire comprendre sans créer de malentendu ou paraître blasé mais dans le tennis, on vit ça non-stop. Il y a toujours un gros événement qui arrive: les Grand Chelem, le Masters, les Masters 1000. Les échéances importantes deviennent une routine, parfois même une routine fatigante. Ce sont des petits JO toute l’année.

Quand des sportifs nous croisent aux Jeux olympiques, souvent, ils sont surpris de nous voir déconner dans les vestiaires une heure avant un match. Non que nous ne prenions pas les choses au sérieux, au contraire, mais uniquement par habitude. Pour ces sportifs, les enjeux sont bien plus énormes. Certains s’y préparent depuis des semaines. D’autres y ont sacrifié quatre années de leur vie.

Je ne dis pas que dans le tennis, on s’en fiche, surtout pas. Mais quand les JO sont terminés, quoi qu’il arrive, on n’a pas d’autre choix que de les oublier très vite parce que, juste derrière, il y a l’US Open. Et juste avant, c’est-à-dire maintenant, il y a un Masters 1000 à Toronto. Je ne sais même pas, du coup, quand j’arriverai à Rio. Peut-être au dernier moment, ce qui serait bon signe…

Voilà pourquoi, quand les gens me parlent des JO, je réponds souvent: «C’est tellement loin.» Et ils me dévisagent avec un drôle d’air… On n’arrête jamais. On ne s’entraîne certainement pas plus que les autres mais on est en mode «gros événements» toute l’année, ce qui, parfois, oblige à des choix difficiles, car le corps ou la tête ne suivent plus. Ces quatre jours de congé, c’était cool, mais je n’ai pas vraiment coupé.

La différence des JO, c’est que l’expérience est unique. Il y a tout un contexte autour, un esprit collectif, des symboles, qu’on ne retrouve pas dans le tennis. Pour rien au monde je n’échangerais ma médaille d’or en double; jamais. De chaque JO, j’ai ramené des souvenirs incroyables, des émotions incomparables. Des liens, aussi.

J’espère vraiment qu’à Rio, tout ira bien pour les sportifs suisses, parce que beaucoup y jouent très gros. Et moi… Moi, on verra. Je suis à Toronto et je dois vous laisser, le tournoi va commencer.