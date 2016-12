Le retour aux affaires de Dwight Howard n'a pas changé la donne: Atlanta demeure extrêmement vulnérable contre les équipes de bas de tableau en NBA.

A Minneapolis, les Hawks de Thabo Sefolosha se sont inclinés 104-90 devant les Timberwolves. Un partiel de 14-0 dans la troisième période a permis à Minnesota de creuser un écart de 28 points (86-58). Coupable de 19 pertes de balle, Atlanta fut très loin d'évoluer son meilleur niveau.

Pour son match de reprise après plusieurs jours passés à soigner son dos, Dwight Howard a réussi un 9 sur 9 au tir pour inscrire 20 points et pour prendre 12 rebonds. Comme son pivot, Thabo Sefolosha fut à son affaire avec 13 points (5 sur 10), 5 rebonds et 3 blocs pour un différentiel de -2. Le plus minime parmi les titulaires des Hawks lors de cette soirée à oublier.

Toujours sans Clint Capela, Houston s'est promené devant Phoenix. Sur leur parquet, les Rockets se sont imposés 131-115 grâce notamment aux 32 points et 12 assists de James Harden. Un James Harden qui a réussi son douzième match de la saison à 30 points ou plus et qui est resté sur le banc lors des douze dernières minutes de cette rencontre à sens unique.

A Auburn Hills où Cleveland a été battu 106-90 par Detroit, LeBron James, quant à lui, n'a pas quitté le banc de la soirée. Au lendemain de la victoire acquise devant Golden State, James a été ménagé par son coach. Il est vrai que Cleveland livrait son cinquième match en l'espace de sept jours. Apparemment le match de trop. (si/nxp)