Sur sa défaite en demi-finale face à Jelena Ostapenko.

«Ça me fait royalement chier de ne pas être en finale, voilà c'est dit! Evidemment, je suis déçue. Mais je retire beaucoup de positif de ce tournoi. Je prends ça avec plus de recul qu'il y a deux ans. Je pense que ça va me donner confiance pour la suite. Et je peux toujours m'inspirer de Roger (Federer) et Stan (Wawrinka) pour me dire que j'ai encore de belles histoires à écrire.»

Sur sa blessure à la cuisse droite lors de la première manche.

«Ce n'est pas une déchirure, juste une douleur musculaire, je pense. Mais avec les calmants, ça allait. Ça m'a un peu gênée sur les coups droits et au service, mais pas dans les autres secteurs du jeu. La seule chose que je peux regretter, vraiment, c'est d'avoir laissé passer des occasions dans le premier set.»

Sur la non-venue de sa mère pour sa demi-finale

«En fait, je pense surtout à ma mère. Il y a deux ans, elle était venue et j'avais perdu. Alors par superstition, elle n'est pas venue cette année. Et j'ai perdu. Mais si je suis ici, c'est grâce à elle et je veux la remercier. Et j'aurais bien voulu qu'elle soit avec moi aujourd'hui.»

Sur son anniversaire (jeudi) et son retour en Suisse.

«Yes, je vais enfin pouvoir boire de la bière! (rires) Non, je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une fête de prévue quand on rentrera à la maison.»

(jsa/nxp)