Je vous écris depuis le train qui me conduit à l’aéroport. Nous sommes le 28 décembre, je repars en Australie. Avec Dim (mon coach), on regarde nos valises et on a exactement la même réaction. On se dit que cette année est passée tellement vite! Déjà finie. Déjà l’Australie. Ça fait presque peur…

Je voudrais prendre le temps de mieux apprécier, profiter de chaque moment, mais je sais que ce n’est pas possible, tant pis. Dans le tennis, on fait ses bagages chaque semaine, on a tout juste affronté un adversaire qu’on passe au suivant. On retourne très souvent aux mêmes endroits. A chaque fois, j’y repense: j’étais dans cette ville il y a un an. C’est passé tellement vite…

Je n’ai pas l’impression que ma vie m’échappe, non. J’ai seulement l’impression que le tennis ne nous laisse jamais le temps de nous ennuyer. Avec les matches, les médias, les sponsors, les voyages, on n’a peu de moments à soi. Et quand on aime ce métier, le temps passe encore plus vite. On enchaîne. On ne réalise presque plus rien.

Peut-être qu’un jour, après ma carrière, je bouclerai mon portable pendant six mois, et j’irai où le vent me porte. Je prendrai le temps; du temps pour moi. Quand je dis ça, mon copain sourit, je vois bien qu’il n’y croit pas. C’est vrai que j’ai un côté hyperactive: même quand je n’ai rien à faire, je trouve toujours un truc à ranger, des affaires à trier. Mais parfois, ça va trop vite.

Voilà pourquoi j’aime tant Noël! Le temps s’arrête et on rassemble toute la famille. Là, je viens d’aligner cinq repas, c’était un peu le marathon de Noël, mais j’adore ça. J’aime tout: les chants devant le sapin, les jeux de société, les repas, choisir et ouvrir les cadeaux. La possibilité de faire le point, de se remémorer les bons moments de l’année. Ça ne dure que quelques jours, certes, mais je profite de chaque instant. Après, tout redémarre. Je reprends l’avion et la notion du temps disparaît à niveau. Je file à toute vitesse jusqu’au prochain Noël…

Je n’ai pas vraiment de vie à moi, je le sais. Mais mille fois tant pis: je suis une personne totalement épanouie, en accord avec elle-même. Le haut niveau m’impose ce que tout le monde appelle «des sacrifices», et que, moi, je préfère appeler «concessions». On est dans ce train, avec Dim, on ne sait pas si notre avion va pouvoir décoller à cause du brouillard, on pense à la vie qu’on laisse derrière nous et je lui sors un truc que ma maman me disait quand j’étais petite: «Tu auras le temps de te reposer quand tu seras sous terre. » (Le Matin)