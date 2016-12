Simon Ammann a aisément décroché son ticket pour le premier concours de la Tournée des Quatre Tremplins, prévu vendredi à 16h45 à Oberstdorf. Le St-Gallois a terminé 29e des qualifications sur le tremplin allemand après s'être posé à 128,5 mètres.

En quête d'un déclic et d'un résultat probant cette saison, Simon Ammann affrontera un adversaire à sa portée dans l'un des 25 duels de la première manche. Le quadruple champion olympique se frottera au Slovène Jurij Tepes, qui n'a lui non plus jamais figuré dans le top 15 lors de la Coupe du monde 2016/2017.

Deuxième Suisse engagé dans des qualifications remportées par le Norvégien Daniel-André Tande (139 mètres), Gabriel Karlen a en revanche échoué de très peu. Auteur d'un saut mesuré à 121 mètres, le Bernois a terminé 52e, à 0,4 point seulement du précieux sésame. (ats/nxp)