Chelsea a l'occasion d'aligner un 13e succès de rang en championnat samedi face au Stoke City de Xherdan Shaqiri à l'occasion de la 19e journée de Premier League. Les Blues pourraient égaler le record historique établi par Arsenal lors de la saison 2001-2002, et surtout distancer Liverpool ou Manchester City, voire les deux, dans la course au titre.

Cet état de grâce est le résultat direct du passage en 3-4-3 après la lourde défaite à Arsenal (3-0), le 24 septembre. Depuis trois mois, les Blues ont pris 36 points sur 36 et aligné dix matches sans encaisser de but. Thibaut Courtois n'est plus allé chercher le ballon au fond de ses filets depuis près de sept heures de jeu.

Le choc de ce samedi aura lieu à Anfield Road entre Liverpool et Manchester City. Victoire obligatoire pour les deux clubs afin de croire au titre. Un match nul n'arrangerait aucune équipe, et le perdant pourrait compter neuf ou dix points de retard sur Chelsea.

Calendrier favorable

Treize équipes de Premier League vont disputer deux matches en moins de quarante-huit heures, un cas unique dans le football mondial de haut niveau. Cette tradition annuelle risque d'être une véritable chausse-trappe pour les formations du haut de tableau, notamment Liverpool et Manchester City qui devront rejouer lundi, quarante-cinq heures après s'être affrontés lors du choc de samedi.

Le leader Chelsea peut lui compter sur un calendrier plus favorable puisqu'il disposera de plus 48 heures de plus pour préparer son derby londonien prévu mercredi soir contre Tottenham. Cette rencontre en dira long sur la capacité des Blues à tenir une cadence de champion jusqu'au mois de mai. Trois des quatre matches suivants seront significatifs, avec deux déplacements à Leicester et à Liverpool, ainsi que la réception d'Arsenal. (ats/nxp)