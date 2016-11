Les Suisses ont bien réagi après leur défaite de la veille contre les Ecossais.

Valentin Tanner, Peter De Cruz, Claudio Pätz et Benoît Schwarz ont fait la différence au 6e end en marquant quatre pierre, bien aidés par des erreurs du skip italien Joël Retornaz. Ils sont très bien partis pour se qualifier pour les demi-finales, à trois matches de la fin du tour préliminaire. Mais ce n'est pas acquis: leurs trois derniers adversaires seront de «gros morceaux», à savoir la Suède, la Norvège et le Danemark. Jusqu'à présent, à part l'Ecosse, les Suisses ont affrontés des équipes plus faibles sur le papier.

Les Danois, vice-champions du monde, ne semblent toutefois pas dans leur assiette à ces joutes. Ils n'ont obtenu qu'une victoire en six rencontres. Ils sont même menacés de relégation.

Les Suisses jouent contre la Suède ce mardi encore, à 20h, pour leur deuxième match de la journée. (si/nxp)