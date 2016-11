Dans mon enfance, la télévision n’était pas une constante de ma journée. Je me rappelle néanmoins que le samedi après-midi il y avait un programme intitulé «Scacciapensieri», et on avait droit à 30 minutes de dessins animés avec mon frère.

Mais il y avait une exception à la règle de ces 30 minutes de télévision, et cela était grâce au sport; s’il y avait une course de ski à midi, on avait même le droit de prendre notre assiette au salon et d’aller déjeuner devant la télé. J’adorais les meetings d’athlétisme l’été, car maman en était passionnée et on les regardait ensemble, mais les Jeux olympiques restaient la cerise sur le gâteau.

Quel bonheur de voir tous ces athlètes exceller dans leur discipline! J’ai découvert de nouveaux sports et j’ai vécu des moments passionnants avec des milliers d’autres téléspectateurs. J’étais collée devant l'écran avec les yeux grands ouverts et j’admirais l’élite du sport qui se battait pour des médailles. Les Jeux olympiques de Rio vont bientôt commencer. Mon rêve serait de pouvoir les vivre avec mon regard d’enfant et que le sport et les athlètes retrouvent le centre de la scène.

La chance que nous avons en tant que sportifs est de pouvoir transmettre des émotions. La simple idée de réussir à faire vibrer toute une nation donne une énergie indescriptible et puissante. Rien qu’en y pensant, un sourire me vient aux lèvres et je me réjouis de partager de nouveau des moments forts avec vous l’hiver prochain. Je fais un sport individuel, certes, mais à chaque course je représente aussi la Suisse et j’en suis fière.

A ce propos, bon 1er Août à toutes et à tous;) ! (Le Matin)