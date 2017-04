La France est la première équipe à avoir décroché son billet pour les demi-finales de la Coupe Davis. A Rouen, l'équipe de Yannick Noah mène 3-0 contre la Grande-Bretagne après les trois premiers matches, au terme de la victoire en quatre sets du double formé de Julien Benneteau et Nicolas Mahut face à Dominic Inglot/Jamie Murray.

Privés du no 1 mondial Andy Murray, les Britanniques n'ont pas pesé bien lourd sur la terre battue de Rouen. Pourtant, les Français devaient aussi se passer de leurs meilleurs éléments (Gäel Monfils, Jo-Wilfried Tsonga), mais la profondeur de banc des Tricolores est infiniment supérieure. Benneteau/Mahut ont remporté le double samedi 7-6 (9/7) 5-7 7-5 7-5 face à des Britanniques pourtant vaillants.

Mahut et Benneteeau, âgés tous les deux de 35 ans et pères de famille, sont complices depuis une vingtaine d'années à l'entraînement et sur le circuit. Ils avaient à cœur d'apporter ce point décisif. Ils ont conclu à leur deuxième balle de match.

En demi-finales, la France devrait logiquement accueillir la Serbie (du 15 au 17 septembre), en passe de dominer l'Espagne privée de Rafael Nadal (2-0 après les deux premiers simples).

Australie qualifiée

L'Australie s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe Davis en battant les Etats-Unis 3-2, à Brisbane. Nick Kyrgios a apporté le point décisif pour l'Asutralie lors du premier simple de dimanche en dominant Sam Querrey 7-6 (7/4) 6-3 6-4.

Dans le dernier match, sans enjeu, John Isner a réduit l'écart grâce à sa victoire sur Sam Groth 7-6 (7/5) 6-3.

En demi-finale en septembre, l'Australie affrontera soit la Belgique, soit l'Italie. La veille, la France et la Serbie s'étaient déjà qualifiées à domicile, sans coup férir (3-0), face respectivement à la Grande-Bretagne (privée d'Andy Murray) et à l'Espagne (sans Rafael Nadal). Français et Serbes seront directement opposés en demi-finale, en France, en septembre. (si/nxp)