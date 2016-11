Je vais commencer par vous dire une chose: heureusement que j’aime voyager! Parce que ces temps, nous sommes soumis à un sacré rythme. Entre les matches de championnat, de Coupe, de Ligue des champions et l’équipe nationale, on passe d’une semaine anglaise à l’autre. Avec le temps, on s’y habitue, évidemment. Mais pour la tête et pour le corps, c’est dur.

Le point positif, c’est que tu n’as pas le temps de trop réfléchir. Tu as perdu un match? Tu l’analyses peutêtre encore une fois ou l’autre le lendemain mais, très vite, tu dois switcher sur le suivant. Si les résultats sont positifs et que tu enchaînes les victoires, alors c’est encore plus facile. Mais, à chaque fois, tu dois tout remettre à zéro et te fixer sur l’objectif à venir.

C’est peut-être mentalement que c’est difficile de passer d’un match à l’autre. Tu dois à chaque fois repartir de zéro pour ramener ta concentration au top. Mercredi passé, nous étions à Leipzig, hier, nous avons joué à domicile contre Ingolstadt, et mercredi, ce sera Barcelone dans notre Borussia Park! Et bientôt, la Hongrie, puis Andorre avec l’équipe de Suisse. Autant de matches très différents les uns des autres, autant de highlights pour lesquels tu dois à chaque fois être au top.

Pour ma part, j’arrive à me faire à ce rythme. Bien sûr, je ne suis pas souvent chez moi. Mais je m’habitue à passer d’un hôtel à l’autre. Que celui-ci soit luxueux ou pas m’importe assez peu. En règle générale, j’arrive à bien dormir. Par contre, je ne dors ni dans les avions, ni dans les autocars. Il peut m’arriver de m’assoupir, mais ce n’est franchement pas très confortable. Je préfère mieux dormir, et dans un bon lit.

Depuis cette année, j’ai la chance de pouvoir être seul en chambre. Par le passé, je partageais ma chambre avec Granit Xhaka en club et avec Valentin Stocker en équipe nationale. On se connaissait bien, on se comprenait, et on savait quand l’un ou l’autre avait besoin de calme. Granit parti à Arsenal, j’ai demandé de pouvoir bénéficier d’une chambre individuelle, ce qui m’a été accordé.

Mon seul regret, dans ces voyages, c’est qu’on n’a jamais le temps de visiter les villes dans lesquelles on dort. On connaît l’aéroport, l’hôtel, les vestiaires et le stade, c’est tout. On est bien obligés de s’y faire. C’est un rythme que doivent aussi connaître les joueurs de tennis, et j’aimerais profiter ici d’adresser un grand coup de chapeau à Stan Wawrinka, qui tient également une chronique dans cette page. Je ne connais pas Stan, on n’a malheureusement jamais eu l’occasion de se croiser. Mais ce qu’il a réussi à l’US Open, c’était juste fantastique. Et je suis trop content qu’après Federer, un autre Suisse soit arrivé au sommet. (Le Matin)