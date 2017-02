L'Allemand John Degenkolb (Trek-Segafreddo) a remporté au sprint la troisième étape du Tour de Dubaï, son compatriote Marcel Kittel (Quick Step), vainqueur des deux premières étapes, conservant le maillot bleu de leader.

Degenkolb a devancé sur la ligne le Sud-Africain Reinhard Janse Van Rensburg et l'Italien Sonny Cobrelli.

Kittel frappé au visage

L'Ukrainien Andriy Grivko a été exclu du Tour de Dubaï pour avoir frappé le leader Marcel Kittel pendant la troisième étape. L'Allemand, vainqueur des deux premières étapes, a été vu le visage en sang au milieu de la course et n'a pas pu prendre part au sprint final de l'étape remportée par son compatriote John Degenkolb (Trek).

«J'ai été frappé par Andrey Grivko de l'équipe Astana. C'est pourquoi j'avais du sang sur le visage mais je ne suis pas tombé», a indiqué Kettel. «Mon équipe a bien préparé le sprint mais je n'étais pas dans une position parfaite (pour le disputer), ayant peut-être la tête ailleurs», a-t-il ajouté.

Dans un communiqué, l'équipe Astana a «reconnu que son coureur avait agi de manière inappropriée.»

«C'est antisportif et inacceptable. Nous nous excusons auprès de Kittel et de son équipe pour ce qu'il s'est passé (...) Nous sommes totalement en accord avec la décision du jury de retirer Grivko de la course. Le staff de l'équipe prendra des décisions supplémentaires concernant la punition du coureur», a déclaré le directeur sportif Alexandr Shefer. (si/nxp)