Il était écrit sur la première page de mon ancien agenda «Do what you love, love what you do», je l’avais acheté seulement pour cette phrase: j’aime avoir de tels messages autour de moi. A certains moments, ceux-ci m’aident à retrouver le focus, à me focaliser sur ce qui est vraiment important et m’encouragent à donner le meilleur de moi-même.

Mes parents m’ont appris à aimer ce que je fais et ce que j’ai. Malheureusement c’est souvent plus simple d’envier les autres, de se plaindre de ce qu’on ne peut pas avoir plutôt que de construire quelque chose de génial avec ce qu’on a et qui on est.

«Plus je m’entraîne, plus j’ai de la chance.» On peut échanger le verbe «s’entraîner» avec «s’appliquer» ou «travailler», cette phrase va à merveille en toutes circonstances.

Etre positive et penser positif ne veut pas dire être naïve ou regarder la vie avec des lunettes à verres roses mais plutôt être consciente qu’on peut agir, que nous avons la possibilité de trouver des solutions et non pas seulement de nous laisser submerger par les problèmes.

Je crois que combiner la positivité et la passion peut nous permettre d’atteindre des buts inimaginables. En italien on dirait «qu’on peut déplacer des montagnes» et je vous assure que cela est vrai!

J’adore les personnes passionnées par ce qu’elles font, l’enthousiasme qu’elles dégagent me motive et est une grande source d’inspiration.

Je trouve que pouvoir partager sa passion et voir le bonheur peint sur le visage des personnes qui nous entourent est une énorme chance.

«Do what you love, love what you do!» (Le Matin)