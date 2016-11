De quoi je pourrais bien vous parler un 14 février, mmmmmh? Vous avez compris, vous n’allez pas y échapper… Quand j’étais très jeune, disons vers l’âge de 10 ans, j’adorais cette fête. Je me demandais des mois à l’avance si j’aurais un amoureux pour la Saint-Valentin. Si j’aurais un bec.

A 14 ans, la question est devenue: est-ce que je recevrai une rose? A 15 ans, avec ma meilleure amie, on nous a offert un brunch au Montreux Palace. Vous imaginez? On était scotchées. A table, on était mortes de rire. Quand le serveur nous a demandé si on voulait une larme de Veuve Cliquot, je n’ai pas compris de quoi il parlait.

Maintenant, le jour de la Saint-Valentin, je vous le dis clairement, j’évite tous les restos. Je trouve ça mignon, bien sûr, mais pourquoi faut-il toujours attendre le 14 février pour être gentil? On en fait des tonnes pendant toute une journée et puis c’est réglé. Pour moi, on ne devrait jamais rater une bonne occasion de montrer son affection. Je ne parle pas seulement de nos compagnons: la famille, les amis, tous ceux qu’on aime. Il y a tellement de choses horribles dans le monde, ça fait presque peur d’ouvrir la presse, qu’on n’a pas besoin de la Saint-Valentin pour réaliser notre chance et remercier les gens autour de nous. Il n’y a pas besoin de tout ce chichi pour finalement dire: je t’aime. En tout cas, c’est mon avis à 26 ans.

En Fed Cup, le week-end dernier, je n’ai pas apporté de point à mon pays: grosse déception personnelle. Je sais, il y avait les circonstances, je reviens de blessure, il faut du temps, tout ça… Il n’empêche que j’étais très malheureuse. Mais l’équipe était si unie. J’ai senti le soutien inconditionnel et la chaleur humaine de mes coéquipières, aussi notre passion du drapeau. Il y a eu tellement d’amour entre nous que j’ai un peu moins culpabilisé, et ça aussi, c’est un témoignage d’affection. On peut en donner chaque jour, de mille façons, sans forcément le noter dans l’agenda et passer chez le fleuriste. Tenez: à peine dans l’avion du retour, j’ai attrapé une gastro-entérite. J’étais tellement mal que j’ai vomi pendant deux jours. Mon copain a pris soin de moi alors que je me trimbalais du lit aux toilettes, et ça encore, c’est une preuve d’amour. Il ne faut jamais rechigner à en donner. A choyer les gens qu’on aime. Et puisqu’on est le 14 février, je nous encourage tous à commencer dès aujourd’hui! (Le Matin)